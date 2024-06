A Little to the Left får sin andre DLC denne måneden

HQ

Som en del av Day of the Devs avslørte indieutvikler Max Inferno nettopp den andre utvidelsen til puslespillet A Little to the Left. Denne nye runden med DLC er kjent som Seeing Stars og vil bringe 33 nye gåter å fullføre, fem bonusgåter, nye interaktive gjenstander å fikle med, ny musikk og selvfølgelig flere katter.

Seeing Stars DLC lanseres så snart som 25. juni på PC, Xbox, PlayStation og Switch, og vi blir fortalt at det, som det har vært tilfelle tidligere, vil være en rekke løsninger for hvert eneste puslespill, noe som betyr at til tross for bare 33 nye hovednivåer, kan vi forvente godt over 100 måter å overvinne dem på. For de som står fast, vil det være hint for alle mulige løsninger, og denne nye funksjonen vil også gjelde for grunnspillet og den første DLC-en, noe som gir enda flere grunner til å besøke tidligere nivåer.

Når det gjelder de ekstra kattene som vil være i denne DLC-en, er alt utvikleren har uttalt at "de vil dukke opp gjentatte ganger gjennom hele spillet for noen ekstra overraskelser."

Sjekk ut avsløringstraileren for A Little to the Left: Seeing Stars nedenfor før debuten senere denne måneden.