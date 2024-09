A Minecraft Movie ser overraskende fantastisk ut i den første traileren

En gang i tiden var videospillfilmatiseringer nesten utelukkende dårlige. Så ble det stadig bedre, og vi fikk interessante og genuint gode prosjekter som Sonic the Hedgehog og The Super Mario Bros. Movie. Det er slike prosjekter (og Castlevania, Arcane, Cyberpunk: Edgerunners, listen fortsetter) som gir oss en ørliten tro på at en live-action Minecraft -film også vil bli ganske bra. Det ser i hvert fall ut til at det kommer til å bli tilfelle etter den første traileren å dømme.

Filmen, som skal hete A Minecraft Movie, har Jack Black i rollen som Steve og Jason Momoa som en av de utilpassede karakterene som er fanget i den blokkerte verdenen. Filmen ser ut til å gi et autentisk og ekte inntrykk av Minecrafts kubiske landskap, samtidig som den har en humor som ser ut til å ha en god balanse rettet mot både unge og voksne.

Filmen har kinopremiere 4. april, og du kan se traileren nedenfor og lese det offisielle sammendraget.

"Velkommen til en verden på Minecraft, der kreativitet ikke bare hjelper deg med å skape, det er avgjørende for å overleve! Fire mistilpassede - Garrett "The Garbage Man" Garrison (Momoa), Henry (Hansen), Natalie (Myers) og Dawn (Brooks) - sliter med helt vanlige problemer når de plutselig blir dratt gjennom en mystisk portal inn i Overworld: et bisart, kubisk eventyrland som lever av fantasi. For å komme seg hjem igjen må de mestre denne verdenen (og beskytte den mot onde ting som Piglins og zombier), samtidig som de legger ut på et magisk oppdrag sammen med en uventet, dyktig håndverker, Steve (Black). Sammen vil eventyret deres utfordre alle fem til å være modige og finne tilbake til de egenskapene som gjør hver enkelt av dem unikt kreative ... de ferdighetene de trenger for å trives tilbake i den virkelige verden. "