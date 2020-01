A Plague Tale, Indivisible og fler klare for Xbox Game Pass

Vi har nå bare litt over en uke igjen av januar, så i kjent stil har Microsoft avslørt hvilke spill som blir en del av Xbox Game Pass-samlingen disse siste dagene og utvalget er meget bra.

For det er ikke bare PC-spillere som får A Plague Tale: Innocence. Fjorårets meget positive overraskelse fra Asobo blir også en del av Xbox Game Pass på konsollene den 23. januar. Det kommer ikke alene heller. Samme dag blir det også mulig å nyte håndtegnet rollespill med Indivisible.

Deretter må vi vente en uke på flere spill. Da er det Sea Salt og Fishing Sim World: Pro Tour sin tur til å innta den populære tjenesten.

Når det gjelder listen over spill som forlater Xbox Game Pass snart har denne blitt uvidet slik at den består av både Middle-earth: Shadow of Mordor, Resident Evil 4, Saint's Row The Third, The Division og Tomb Raider: Definitive Edition, så last dem ned mens du fortsatt kan.