A Plague Tale: Requiem allerede prøvd av 1 million spillere

Man kan fint diskutere om Game Pass er bra for spillindustrien eller ei, men det er ingen tvil om at tjenesten i mange tilfeller fører til imponerende spillertall. Her kommer det ferskeste eksemplet.

Asobo Studio forteller at A Plague Tale: Requiem allerede har hatt over 1 million spillere etter bare to uker på markedet. Grunnen til at de bemerker spillere i stedet for salg er selvsagt at veldig mange av disse nok er Game Pass-medlemmer som har tatt nytte av at både PC- og Xbox Series-utgavene er tilgjengelige "gratis" der. Uansett er det bare å gratulere de talentfulle franske utviklerne med suksessen som Ingar selvsagt liker veldig godt.