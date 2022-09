A Plague Tale: Requiem er 15-18 timer langt

HQ

A Plague Tale: Innocence var et ganske stort eventyr som tok de fleste spillere 10-12 timer å fullføre, men oppfølgeren ser ut til å være en del større. A Plague Tale: Requiem ser ikke bare helt toppmoderne ut med dypere gameplay - det er også 50% lengre.

Dette avslører "Lead Level Designer" Kevin Pinson fra Asobo Studio i et intervju med Play Magazine (nummer 19), der han forteller oss at tittelen vil ta 15-18 timer å spille gjennom. Og han legger til at det ikke er noe fyllstoff for å kunstig utvide eventyret:

"It's about pacing, there's no filler, there's no trying to make it longer because we needed to. Our publisher Focus Interactive encourages us to do the length that we want to do for the game for the story we want to tell.

So we're not aiming for a specific amount of hours. This is not something that we take into account when we first design the game. We are a small team of 70 people so we have to be really drastic about our choices."

A Plague Tale: Requiem utgis 18. oktober på PC, PlayStation 5 og Xbox Series. Det kommer også en skybasert versjon til Switch, og inkluderes i tillegg med Game Pass fra dag én.

Takk, MP1st