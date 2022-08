A Plague Tale: Requiem viser alt du må vite på 5 minutter

HQ

En stund har det virket som om nesten alle spill som skulle lanseres i oktober ble utsatt til neste år, men det er heldigvis noen tror de er gode nok til å hevde seg i høst. Muligens med god grunn også.

For utviklerne i Asobo Studio har gitt oss en over 5 minutter lang trailer for A Plague Tale: Requiem som ikke bare slår fast at spillet fortsatt skal lanseres den 18. oktober, men også oppsummerer alt du bør vite om det. Her får vi vite mer om hvorfor Amicia og Hugo er i fare igjen, flere glimt av hvordan de kan forsvare seg bedre, samt noen vakre omgivelser og enorme mengder av rotter som forklarer hvorfor vi bare får det på PC, PlayStation 5, Xbox Series og via Cloud på Switch.