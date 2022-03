A Plague Tale: Requiems Achievements-liste tilsynelatende lekket

HQ

Utvikleren Asobo Studio har allerede vist frem det vakre A Plague Take: Requiem en del ganger, men de har ikke sagt noe om når de planlegger å lansere det, utover at det vil skje i år.

Men selv før et reelt lanseringsvindu har blitt avslørt, så har spillets Achievements-liste tilsynelatende blitt lekket. Det er Exophase som sitter på den, hvilket tyder på at en lansering begynner å nærme seg.

Det er ingen direkte spoilere i listen som vi har inkludert under bildet, men kapittelnavnene gir hint om hvor veien går hen, så dersom du er sensitiv overfor den slags bør du klikke deg vekk nå. Det kan se ut til at spillet har omtrent samme lengde som forgjengeren.

Forest

Complete chapter 1

Arena

Complete chapter 2

Prison

Complete chapter 3

Docks

Complete chapter 4

Boat

Complete chapter 5

Quarry

Complete chapter 6

Shore

Complete chapter 7

Port

Complete chapter 8

Sanctuary

Complete chapter 9

Fort

Complete chapter 10

Tomb

Complete chapter 11

Palace

Complete chapter 12

Trial

Complete chapter 13

Sea

Complete chapter 14

Convoy

Complete chapter 15

Crater

Complete chapter 16

Knights!

Complete all chapters

Remembrance

Recall 11 souvenirs

Immortal memories

Recall all souvenirs

Ornithologist

Find all feathers

Herbalist

Find all flowers

Old protector

Interact with all the old protector's items in Sanctuary

Not a toy anymore

Fully upgrade the sling

Handful of pockets

Fully upgrade the gear

Improved crossbow

Fully upgrade the crossbow

Effective instruments

Fully upgrade the instruments

Pocket laboratory

Fully upgrade the alchemy

Sneaky

Fully improve the stealth skill

Sorcerer

Fully improve the alchemy skill

Fighter

Fully improve the combat skill

Alchemist

Craft 100 ammunitions

Perfect throw

Pass all your throws in the minigame of Port

Island secret

Find the Vambrace on the Island

Firefighter

Extinguish 10 fires

Last chance

Last chance rat triggered against rats for the very first time