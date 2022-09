A Plague Tale: Requiem-stemmeskuespillerne presentert

HQ

Vi elsket Arya Stark fra Game of Thrones-serien (briljant spilt av Maisie Williams) like mye som alle andre. Men vi har en annen kvinnelig karakter med liknende egenskaper rundt samme alder i dataspillenes vidunderlige verden som er minst like tøff, og det er Amicia de Rune.

Det er nok ikke et veldig kjent navn ennå, men hun var hovedpersonen i A Plague Tale: Innocence, og hjalp og beskyttet broren Hugo i en veldig fiendtlig fransk middelalderverden. En stor del av personligheten hennes kom fra stemmeskuespillerinnen Charlotte McBurney, som vil gjenta rollen 18. oktober når Amicia kommer tilbake for et nytt eventyr i A Plague Tale: Requiem. Utvikler Asobo Studio har avduket spillets stemmeskuespillere for hovedrollene, og de er:



Charlotte McBurney - Amicia de Rune



Logan Hannan - Hugo de Rune



Kit Connor - Lucas



Lucy Briggs-Owen - Béatrice de Rune



Amicia og Hugo har altså samme skuespillere som i forgjengeren, mens Lucas og Béatrice har fått nye. A Plague Tale: Requiem kommer til PC, PlayStation 5 og Xbox Series, i tillegg til en skybasert Switch-versjon. Det slippes også rett på Game Pass på lanseringsdagen.