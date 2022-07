A Plague Tale-utvikleren forklarer hvorfor de satser kun på den nyeste konsollgenerasjonen

HQ

Det har gått halvannet år siden PlayStation 5 og Xbox Series lanserte den niende konsollgenerasjonen. Likevel slippes de aller fleste titlene fortsatt til de eldre konsollene PlayStation 4 og Xbox One - en trend som trolig vil fortsette en stund takket være maskinvaremanglene.

Imidlertid vil A Plague Tale: Requiem fra Asobo Studio kun komme til de nye konsollene, i tillegg til PC. Det franske studioet, mest kjent for det teknisk imponerende Microsoft Flight Simulator, vil at oppfølgeren til A Plague Tale: Innocence skal overgå originalen på alle måter, og det antas å være årsaken til dette. Kevin Choteau, spillets regissør, forklarer i et intervju med Edge Magazine (via MP1st):

"In Innocence, some parts could look a bit like a theatre set due to technical limitations. For Requiem, we've been able to push the horizon much farther. When we write, [the increased quality] allows us to consider sequences that were previously impossible, such as chases with hundreds of thousands of rats, or locations that evolve dynamically according to the story and events."

A Plague Tale: Requiem slippes på PC, PlayStation 5, Switch (via streaming) og Xbox Series den 18. oktober. Det er også inkludert med Game Pass fra dag én.