A Quiet Place 2 blir mer intens ifølge regissøren

A Quiet Place 2 skulle egentlig ha premiere forrige uke om det ikke hadde vært for coronaviruset, som har gjort at filmen er blitt utsatt på ubestemt tid. I vente på en ny dato har regissøren John Krasinski diskutert filmen, og mener dette kommer til å være en betydelig mer skremmende opplevelse nå som man har blitt mer kjent med karakterene:

"I think you're gonna be really scared. I mean the truth is, I think again organically you're more scared because you care about these characters. In the first movie you were getting to know them. Now you know them, you don't want anything to happen to them. The sound's much more intense because you know the rules of sound. And so it's almost like my point was to make the audience part of the movie."

Som sagt vet vi ikke når filmen får ny premier, men forhåpentligvis blir den ikke utsatt like lenge som Fast 9, som har blitt utsatt nesten et år.