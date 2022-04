A Quiet Place: Day One blir den tredje filmens offisielle tittel

HQ

Det var under Paramounts tre timer lange presentasjon på Cinemacon at de i i går ettermiddag avduket den offisielle tittelen på det som blir den tredje filmen i A Quiet Place-universet. A Quiet Place: Day One kommer den til å hete og ryktes å bli en spinoff-film. Etter tittelen å dømme kan det godt være en vanlig prequel også. Noe som hadde vært litt fint. Vi vet også at premieren er satt til 22. september neste år.

Paramounts interne forhåpninger er at dette skal legge grunnlaget for det som skal bli et bredt A Quite Place-univers som studioet kan bygge på i mange år.

Hva synes du om A Quiet Place-filmene, og ser du frem mot denne?