A Quiet Place Part III har offisielt startet innspillingen

HQ

Det er en god del år siden et hovedkapittel i A Quiet Place-sagaen gjorde sin ankomst, da den siste filmen var spinoff-filmen A Quiet Place: Day One. Snart vender vi tilbake til hovedhistorien og får se hvordan Abbott-familien, med Emily Blunts Evelyn i spissen, forsøker å overleve i en verden bebodd av fremmede monstre som jakter gjennom lyd.

Det tredje kapittelet i sagaen forventes å ha premiere neste sommer i slutten av juli, og med dette som utgangspunkt er det nå bekreftet at produksjonen av filmen offisielt er i gang, med regissør og medforfatter John Krasinski (Emily Blunts ektemann) tilbake ved roret og gir instruksjoner til den stjernespekkede rollebesetningen, som inkluderer den tilbakevendte Cillian Murphy, og som også får selskap av Jack O'Connell.

Med dette i bakhodet er det rimelig å anta at vi får en første trailer for filmen i slutten av 2026 eller begynnelsen av 2027, i forkant av at teasingen trappes opp før sommerpremieren.

Gleder du deg til mer A Quiet Place?