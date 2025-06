A Short Hike-skaperen har avbrutt arbeidet med en uannonsert tittel, men lar fansen likevel få en smakebit av spillet

HQ

Utvikleren som er kjent for å lage A Short Hike, adamgryu, har bestemt seg for å avbryte arbeidet med et uanmeldt RPG som er inspirert av Paper Mario spillene. Spillet ble aldri navngitt og ble i stedet referert til som en "untitled RPG", men vi begynner å lære mer om det etter kanselleringen.

I et blogginnlegg forklarer utvikleren at det hadde "turbasert kamp med raske tidshendelser og en detaljert oververden å utforske", og at det tilsynelatende ville ha vært et ganske formidabelt prosjekt, ettersom en kuratert demo har blitt gjort tilgjengelig som inneholder rundt de to første timene av prosjektet.

Når det gjelder hvorfor demoen lanseres, bemerker adamgryu at de vil at folk skal oppleve handlingen siden de "kanskje aldri fullfører spillet". Du kan laste ned demoen her, som inneholder kunst og karakterer og musikk laget av noen få andre samarbeidspartnere.