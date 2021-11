HQ

Via Wholesome Games-presentasjonen på fredag avslørte utvikleren adamgryu at det sjarmerende eventyret A Short Hike kommer til PS4 og Xbox One den 16. november.

PlayStation-versjonen ble bekreftet i august, men Xbox-versjonen ble nettopp kunngjort. Ifølge pressemeldingen kan spillere på PS4 Pro, PS5, Xbox One X og Xbox Series nyte A Short Hike i 4K.

Spillet ble opprinnelig utgitt på PC i 2019 etterfulgt av Switch i august 2020.