A Way Out er nok spilt av over 7 millioner personer

Helt klart en merkelig overskrift, men til og med Hazelight-sjefen Josef Fares ordlegger seg nærmest på samme måte i et intervju med Joe Skrebels fra IGN.

Der avslører nemlig svensken at A Way Out har solgt over 3,5 millioner eksemplarer, og siden hvert eksemplarer inkluderte en ekstra kode til en venn betyr det at minst 7 millioner personer har prøvd det fascinerende spillet med mindre ekstremt mange prøvde noen da ekle sekvenser alene med to kontrollere.

At spillet har oppnådd relativt høye salgstall er ekstra imponerende med tanke på at det "bare" hadde solgt 2 millioner etter 1,5 år på markedet høsten 2019. Tilbudene i mellomtiden har selvsagt gjort sitt, men å selge 1,5 ekstra millioner siden den gang er slettes ikke verst. Forhåpentligvis gjør It Takes Two det minst like bra.