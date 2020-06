A Way Out-utviklerens neste spill avsløres på fredag

Du ser på Annonser

Om du hadde glemt det, går den neste store sommerbegivenheten av stabelen natt til fredag, nemlig EA Play Live, hvor vi blant annet får se mer av Star Wars: Squadrons og en første titt på FIFA 21.

Men vi vet nå også at Josef Fares og resten av Hazelight vil presentere deres neste spill. De har tidligere gitt oss Brothers: A Tale of Two Sons og A Way Out, og nå er de klare for å vise hva de har jobbet på siden. I et innlegg på Twitter skriver Fares følgende:

"A short tease about the next game on #EAPlayLive 18 june. Don't miss it!"

Fares bruker her altså amerikanske tid siden sendingen starter klokken 16 på vestkysten. Det blir spennende å se om de fortsetter med fokus på co-op eller ikke. Vi gleder oss!