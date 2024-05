A24 har sikret seg rettighetene til en ny Robin Hood-film med Hugh Jackman i hovedrollen

HQ

En ny Robin Hood-film er på trappene med Hugh Jackman i hovedrollen som mannen som stjeler fra de rike og gir til de fattige, men ikke forvent en munter fortelling som i Disney-klassikeren.

Nei, det ser ut til at vi får en mye mer dyster og trist historie her, ettersom The Death of Robin Hood fokuserer på Hugh Jackman som en eldre Robin Hood "som tar et oppgjør med fortiden sin etter et liv med kriminalitet og drap."

I denne filmen beskrives den berømte britiske folkehelten som "en kampsliten einstøing [som] finner seg selv alvorlig såret og i hendene på en mystisk kvinne, som tilbyr ham en sjanse til frelse." Den mystiske kvinnen skal spilles av Jodie Comer.

Ifølge Variety er filmens amerikanske rettigheter plukket opp av A24, og filmen skal begynne å filme neste år.