A24s Architecton vil utforske arkitekturens fantastiske verden

Selv om vi tenker på A24 som et produksjonsselskap som har en tendens til å levere mer sære og originale filmer, tilbyr de også en håndfull andre prosjekter. Et eksempel på dette er en dokumentarlignende innsats fra regissør Victor Kossakovsky, og dette er en spillefilm som dykker ned i arkitekturens kreative verden.

Filmen, som er kjent som Architecton, dreier seg om Michele De Lucchi, og den vil fokusere på arkitektur, storslått og enkel, moderne og eldgammel. Den vil vise bare noen få metoder som har blitt brukt for å lage bygninger gjennom historien, og også hvorfor arkitektur fortsatt er en av menneskehetens største former for kunstnerisk uttrykk.

Premieredatoen for filmen er ennå ikke nevnt, det eneste vi vet er at den kommer snart. Du kan likevel se en trailer for Architecton nedenfor, som gir et glimt av hva den vil by på.