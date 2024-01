A24s Civil War er ikke over 3 timer lang

Nylig gikk det rykter om at A24s kommende actionfilm Civil War skulle være over 3 timer lang. Disse ryktene har siden blitt avkreftet, for det blir ingen episk spilletid på Alex Garlands siste film.

Civil War har i stedet en spilletid på 109 minutter (takk, Variety), eller 1 time og 49 minutter. Med tanke på at mange filmer lett krysser 2-timersgrensen nå for tiden blir dette en ganske lettfordøyelig film.

Filmen kommer fra regissøren av Annihilation og Ex Machina, og Civil War følger et USA som har splittet seg selv nok en gang, med 19 delstater som løsriver seg fra landet og presser på mot Capitolium for å gjøre slutt på USA slik vi kjenner det.