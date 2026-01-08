A24s kommende skrekkfilm Undertone vil få deg til å frykte podcaster

Det er produksjonsselskapet A24 som fortsetter å lete etter måter å underholde og engasjere sitt publikum på. Dette vil fortsette i 2026 når skrekkfilmen Undertone kommer på kino og ser ut til å servere en film som virker virkelig skremmende og vil få deg til å frykte podcaster...

Premisset for filmen er at den dreier seg om podkastverten Evy Babic (spilt av Nina Kiri) når hun kommer over noen hjemsøkende lydopptak. Hun tror det er den perfekte kilden til interessant nytt innhold, og begynner å analysere opptakene, bare for å oppdage at de stammer fra et paranormalt møte med et gravid par, som på en eller annen måte speiler Evys egen situasjon, der hun er på vei inn i galskapens spiral.

Regissør og manusforfatter Ian Tuason ser ut til å ha laget nok en mindre og rimeligere skrekkfilm som ser ut til å kunne konkurrere med sjangerens tungvektere. Traileren som nylig har blitt publisert viser noen øyeblikk og scener som ser virkelig hjemsøkende ut, samtidig som de har en kvelende atmosfære.

Du kan se traileren for filmen nedenfor, og når det gjelder når den får premiere, kommer Undertone på kino 13. mars.