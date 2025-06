Aaero 2: Black Razor Edition kunngjort for PlayStation 5

HQ

Utviklerne Mad Fellows og utgiveren Wired Productions har kunngjort at rytmeskytespillet Aaero 2: Black Razor Edition vil bli utgitt på PlayStation 5 senere i år.

I oktober i fjor ble Aaero 2 utgitt på Xbox Series X/S og PC, og nå kommer spillet til PlayStation 5 i en Black Razor Edition. Det er faktisk det samme spillet som ble utgitt på Xbox og PC i fjor, men PlayStation 5-versjonen vil inneholde to ekstra musikkpakker, som vil bli utgitt som gratis oppdateringer for Xbox- og PC-versjonene samtidig som Black Razor Edition lander på PlayStation 5.

Siden Mad Fellows har slått seg sammen med Wired Productions, vil Black Razor Edition for PS5 og Black Razor -utvidelsene for Xbox og PC inneholde musikk fra Arcade Paradise -spillet fra Wired Productions og Nosebleed Interactive, i tillegg til låter fra Black Razor Records, som er et internt musikkselskap hos Wired Productions. Heldigvis er de originale Monstercat -sporene, som virker mer nøye utvalgt enn de nye, fortsatt inkludert i spillet.

Aaero 2: Black Razor Edition vil bli utgitt på PlayStation 5 senere i 2025 - se den nye spilltraileren nedenfor.