Aalborg lufthavn i Danmark innstiller flyvninger etter droneobservasjon

For bare et par dager siden fikk vi nyheten om at Københavns lufthavn stengte ned etter at "store droner fløy i området". Litt senere fikk vi også nyheten om at Oslo lufthavn innstilte flyvninger etter at det ble oppdaget droneaktivitet. Nå får vi nyheten om at en annen flyplass i Danmark, Aalborg lufthavn, har stanset ankomster og avganger etter at droner ble oppdaget i luftrommet, med flere forsinkede flyvninger som resultat. I et innlegg på X skrev Nordjyllands Politi "Droner er observert i nærheten av Aalborg lufthavn, og luftrommet er stengt. Politiet er til stede og etterforsker videre." Hva synes du om dette? Hvis du vil vite mer, kan du selvfølgelig gjøre det via følgende lenke.