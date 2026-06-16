Aardmans medgrunnleggere Peter Lord og David Sproxton skal adles

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Fødselsdagsutnevnelseslisten er nå offentliggjort. Denne listen fremhever det begrensede antallet britiske borgere som tildeles riddertitler, æresbetegnelser og annet i forbindelse med kongens fødselsdag. Det er litt merkelig, siden kong Charles IIIs fødselsdag faktisk er i november, men for å sikre bedre vær til feiringen markeres begivenheten i juni, og det er derfor denne listen er offentliggjort nå.

Selv om listen omfatter en rekke personer fra alle samfunnslag, inkludert underholdningsbransjen, samt næringslivet, politikken, vitenskapen, idretten og andre områder, er det to store navn som kanskje vil interessere deg: medstifterne av stop-motion-animasjonsstudioet Aardman.

Både Peter Lord og David Sproxton blir denne gangen slått til riddere for sine tjenester for britisk film og fjernsyn, men også for sine veldedighetsinitiativer, blant annet «The Wallace & Gromit Grand Appeal», som til nå har samlet inn over 90 millioner pund til Bristol Children’s Hospital.

De to, som også er kjent for å ha vunnet fire Oscar-priser, 17 BAFTA-priser og over 180 andre priser, grunnla og utviklet et av verdens mest suksessrike animasjonsstudioer, og nå blir de også personlig hyllet for sine prestasjoner.