Abandoned bringer realistisk skrekk til PS5 i høst

Vi er nøyaktig en måned unna lanseringen av Resident Evil Village, men det viser seg at Capcom sitt storspill ikke blir det eneste førstepersons skrekkspillet med nydelig grafikk som kommer til PlayStation 5 i år.

Nederlandske Blue Box Game Studios har annonsert at de lager et skrekkspill kalt Abandoned. Dette er et overlevelsesspill satt i en meget detaljert og realistisk skog, noe vi får se litt av i teasertraileren under. Vi spiller som Jason Longfield, en kar som selvsagt har våknet opp i denne skogen uten å huske hvordan han havnet der. Etter hvert blir det uansett klart at dette ikke akkurat blir en hyggelig ferie i skogen, så utviklerne lover at fokuset på realisme vil reflekteres på en rekke måter.

Blant annet vil nærmest alt som skjer påvirke deg på ulike måter. Å sikte vil være vanskeligere etter å ha løpt, det regner ikke akkurat ammunisjon fra trærne og du vil ikke tåle å bli skutt mange ganger. Disse elementene vil også hjelpes av at Abandoned kun kommer til PlayStation 5 i høst, og utviklerne derfor vil ta full nytte av DualSense-kontrolleren sine funksjoner og 3D-lyd.

Akkurat hvordan dette skal brukes får vi vite "snart", for en gameplaytrailer skal tydeligvis ikke være så langt unna.