Absolum avslører at du kan klappe villsvinet i ny gameplay-trailer

Absolums nyeste gameplay-trailer gir oss en god titt på den fartsfylte fantasy-actionkranglingen vi vil få i Dotemu, Guard Crush og Supamonks' nye roguelike.

Selv om traileren først og fremst er en spilltrailer, som viser frem kampferdighetene til den robuste dvergen Karl, alvesverdkvinnen Galandra, den smidige Cider og trollmannen Brome, får vi også en liten titt på spillets historie og andre elementer. Oppdraget vårt er å beseire Solkongen, og for å gjøre det må vi kjempe oss gjennom en rekke kart, enten alene eller sammen med en venn i lokal co-op.

Det er sjefer, minibosser, oppgraderinger fra kjøpmenn, leiesoldater å leie, spesialbevegelser, kombinasjoner og mer i Absolum. Det finnes også ridedyr, som ikke bare gir deg ekstra angrep og raskere mobilitet, men som du også kan klappe. Helt utrolig.

Du kan også forme verden etter dine egne avgjørelser og låse opp ulike områder på kartet før du til slutt står overfor Solkongen.

Absolum lanseres 9. oktober til PS4, PS5, Nintendo Switch og PC.