Absolum kommer på Nintendo Switch 2 i ny fysisk versjon senere i år

Teknisk sett er Absolum allerede spillbart på Nintendo Switch 2, takket være at det har en Switch-versjon du kan kjøpe i eShop. Snart får det imidlertid en dedikert utgivelse for neste generasjons Nintendo-plattform, med tillatelse fra Silver Lining Interactive.

Som du kan se i videoen nedenfor, får Absolum en ny fysisk utgave på Nintendo Switch 2 i 3. kvartal i år. Det vil koste £ 44.99 / € 49.99, noe som er mer enn det dobbelte av prisen på spillet på Steam akkurat nå. Det er imidlertid håp om noen ytelsesoppgraderinger fra Nintendo Switch-versjonen. Det er også bekreftet at dette ikke vil være et Game Key Card, og i stedet vil tilby spillerne hele spillet på kassetten.

Absolum har allerede sjarmert mange spillere, og Silver Lining Interactive har tidligere gitt ut en spesialutgave av spillet, som kom med merchandise. Den nye Switch 2-utgaven ser bare ut til å være standardversjonen, så ikke forvent ekstra godbiter for din økte kostnad sammenlignet med Steam.