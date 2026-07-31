AC Milan og Italia sørger over Franco Baresi, den legendariske forsvarsspilleren som vant VM og tre Champions League-titler

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Den italienske fotballlegenden Franco Baresi er død i en alder av 66 år, som følge av en lungesykdom, ett år etter at han fikk fjernet en knute i lungen i august 2025. Helsen hans hadde forverret seg de siste dagene, og hans siste offentlige opptreden var som fakkelbærer under vinter-OL i Milano i februar 2026.

Baresi spilte hele karrieren som forsvarsspiller i AC Milan, mellom 1977 og 1997, og oppnådde enorme suksesser, blant annet seks seriemesterskap, tre Europacup-/Champions League-titler (1989, 1990, 1994), og med Italia vant han verdensmesterskapet i 1982, ble nummer to i 1994 og nummer tre i 1990. Han ble også nummer to i Ballon d’Or i 1989, ble kåret til AC Milans spiller av århundret i 1999 og ble innlemmet i den italienske fotballens Hall of Fame i 2013.

«Hele AC Milans historie er i sorg etter Franco Baresis bortgang. Hans eksempel og integritet vil for alltid være innprentet i klubbens DNA, akkurat som hans ikoniske trøye med nummer 6. Kondolansene AC Milan sender til Franco Baresis familie i denne svært vanskelige tiden deles av alle Rossonero-supportere, som opplever dette tapet som sitt eget», uttalte AC Milan.