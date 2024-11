Accolade Sports Collection annonsert med en første trailer

I dag ser det ut til å være en oppfatning blant utviklere av sportsspill at god simulering er viktigere enn faktisk gameplay. Resultatet er at få sportsspill er like arkadeaktige og nybegynnervennlige som de ofte var i gamle dager.

Hvis du er en av dem som savner denne svunne tiden, har Atari noe morsomt på lur til deg. Sammen med QUByte Interactive har de nå annonsert Accolade Sports Collection, som kommer til PC, PlayStation og Xbox på en ennå ikke annonsert dato.

Denne samlingen inneholder noen av Accolades mest populære sportsklassikere, nemlig :



HardBall II



HardBall!



Hoops Shut Up and Jam! (tidligere kalt Barkley Shut Up and Jam!)



Summer Challenge



Vinterutfordring



Alle spillene vil bli oppdatert til utgivelsen på flere forskjellige måter, og en første trailer finner du nedenfor.