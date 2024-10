Ace Attorney-fansen debatterer nok en gang om den mest undervurderte karakteren i serien

HQ

Ace Attorney -serien har et fargerikt persongalleri, noen elskelige, noen hatefulle, de fleste av dem virkelig eksentriske. En av seriens hovedpersoner blir imidlertid ofte avvist og latterliggjort av fans av universet skapt av Shu Takumi: Maya Fey.

Dette er en viktig karakter for serien: har dukket opp i de fleste spillene, i det minste de som har advokat Phoenix Wright i hovedrollen, ettersom hun er hans følgesvenn, og den karakteren vi bruker mest tid på å snakke med.

I den forbindelse er det mange som ikke liker hennes barnslige holdning og har krysset henne ut som en irriterende og umoden karakter, som gjør dårlige vitser og irriterer Phoenix.

Heldigvis, hver gang noen sier noe stygt om Maya, er det en legion av fans som raskt tar henne i forsvar, og som til og med gir henne en ny tolkning av karakteren hennes, noe som ikke bare gjør henne mer sympatisk, men også mer dyptpløyende.

Som svar på en X-trend forsvarte Ace Attorney fan @turnaboutWOT Maya Fey, og forklarte hvordan Fey i det tredje spillet (Trials and Tribulations) blir fremstilt som en veldig emosjonelt intelligent karakter, som setter på seg et sterkt ansikt for ikke å bekymre andre.

Maya Fey er Ace Attorney's modigste og sterkeste karakter

"Folk glemmer at Maya mistet søsteren, moren og tanten sin i løpet av tre år, ble arrestert flere ganger og kidnappet, og må nå ta seg av en niåring etter å ha fylt 18 år. Alt dette mens hun har et godt smil og vil ha burgere. Til og med villig til å dø for Phoenix' skyld", istemmer @iCoolcarguy123 på X.

Dette er ikke første gang denne debatten har blusset opp igjen på X. For to år siden forsvarte en annen AA-fan, @potatoandwaffle, igjen karakteren: "Det er bokstavelig talt ingen på denne jorden som har vært gjennom så mye helvete som Maya Fey har. Jeg har aldri sett folk være så grusomme mot noen som de gjør mot M."

Maya Feys forsvarere mener at karakterens barnslige holdning i virkeligheten er en forsvarsmekanisme, en karakter hun har skapt for å bearbeide traumer og "unngå å få et nervøst sammenbrudd", på grunn av hvor mye tragedie hun har opplevd i løpet av sitt korte liv.

I de siste spillene i serien, med Apollo Justice og Athena Cykes i hovedrollene, ble Maya Fey dessverre erstattet av andre ledsagerfigurer. Hun kom tilbake i Spirit of Justice, det siste spillet som ble utgitt så langt i 2016 for 3DS, som voksen, selv om mange fans mener at hennes karakterbue fra den første trilogien forble ufullført. Er du enig i dette?