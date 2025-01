Ace Combat 7 markerer seks år med seks millioner solgte eksemplarer

HQ

Ace Combat 7: Skies Unknown Ace Combat 7 feirer seksårsjubileum med en stor prestasjon: seks millioner solgte eksemplarer globalt, noe som bidrar til at serien har solgt 20 millioner eksemplarer i løpet av sin levetid. Produsent Kazutoki Kono delte nyheten i et innlegg på X, der han uttrykte takknemlighet til fansen for deres urokkelige støtte og feiret spillets varige appell. Spillet ble lansert for Nintendo Switch i fjor sommer, og fortsetter å fange hjertene til spillere over hele verden. Med en ny del annonsert i 2021, men lite nyheter siden, kan denne milepælen utløse nye oppdateringer om seriens fremtid?

Hva er dine forhåpninger for neste kapittel av Ace Combat?