Ace Combat 7: Skies Unknown passerer 2,5 millioner solgte eksemplarer

Siden lanseringen tilbake i 2019 har Ace Combat 7: Skies Unknown vært meget populært. 18 måneder etter lansering hadde spillet allerede solgt 2 millioner eksemplarer, som er en fin milepæl. Nå kommer Bandai Namco med flere gode nyheter.

For det første fikk vi vite at Axe Combat 7: Skies Unknown nå har passert 2,5 millioner solgte eksemplarer verden over. Et imponerende tall. Men det er ikke alt. For å feire spillets 2-årsjubileum har Bandai Namco og utvikleren Project Aces gitt ut en ny gratisoppdatering for alle spillere.

"In order to mark this two-year milestone and as we keep celebrating ACE COMBAT series 25th anniversary with our community of pilots across the world that supported the game throughout those years, a free update will be released January 19, bringing more skins and emblems to customize their aircrafts!", annonserte de.

Ti nye skins og ti nye emblemer tilføyes gjennom oppdateringen, og listen over alle finner du nedenfor.

Skins

X-02S Glowing Skin

F-22A Phoenix Skin

F-4E Mobius Skin

F-15E Garuda Skin

ASF-X Ridgebacks Skin

F-16C Crow Skin

Su-37 Scarface Skin

Tyhoon UPEO Skin

F-22A Gryphus Skin

Su-37 UPEO Skin

Emblemer

25th Anniversary Nugget -Mobius 1-

25th Anniversary Nugget -Yellow 13-

ACE COMBAT 7 2nd Anniversary

Shooter (emblem)

Spooky (emblem)

Falco (emblem)

UNF

UNICS

Arrows (Low-Vis)

Falco