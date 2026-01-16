Gamereactor

  •   Norsk

Medlemsinnlogging
Gamereactor
nyheter
Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 7: Skies Unknown passerer 7 millioner solgte eksemplarer, og fortsetter å selge i gjennomsnitt 1 million eksemplarer i året

Bandai Namcos luftkampspill har vist seg å være en konstant hit.

Abonner på vårt nyhetsbrev her!

* Påkrevd felt
HQ

Hvis du ikke er så interessert i luftkampspill, kan det kanskje virke noe overraskende at Bandai Namcos Ace Combat -serie snart er klar med sin åttende hovedserie. I 2026 kommer Ace Combat 8: Wings of Theve til PC og konsoller, men selv om dette ikke var tilfelle, ville det japanske selskapet sannsynligvis ikke vært for bekymret, ettersom Ace Combat 7: Skies Unknown har vist seg å være en av de mest konsistente suksessene.

Etter lanseringen for syv år siden, den 18. januar 2019, har skytespillet i gjennomsnitt solgt en million eksemplarer i året siden den gang. Og 2025 var ikke annerledes. Bandai Namco har nettopp bekreftet, to dager før sjuårsjubileet, at Ace Combat 7: Skies Unknown har passert syv millioner solgte enheter.

I tillegg til dette er det også bekreftet at serien som helhet nå har passert 21 millioner solgte enheter, noe som betyr at Ace Combat 7 har stått for en tredjedel av det totale antallet solgte eksemplarer. Med Ace Combat 8 nesten her, blir spørsmålet nå om Ace Combat 7s årlige rekord vil opprettholdes i 2026.

Ace Combat 7: Skies Unknown

Relaterte tekster

3
Ace Combat 7: Skies UnknownScore

Ace Combat 7: Skies Unknown
ANMELDELSE. Skrevet av Odd Karsten Svartaas

Om du tar Top Gun, et fullverdig orkester, og nok overdramatisering til at en kulisstyggende såpeskuespiller hadde sagt "nå må du roe ned" og stapper alt ned i en blender...



Loading next content