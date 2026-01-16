Ace Combat 7: Skies Unknown passerer 7 millioner solgte eksemplarer, og fortsetter å selge i gjennomsnitt 1 million eksemplarer i året

HQ

Hvis du ikke er så interessert i luftkampspill, kan det kanskje virke noe overraskende at Bandai Namcos Ace Combat -serie snart er klar med sin åttende hovedserie. I 2026 kommer Ace Combat 8: Wings of Theve til PC og konsoller, men selv om dette ikke var tilfelle, ville det japanske selskapet sannsynligvis ikke vært for bekymret, ettersom Ace Combat 7: Skies Unknown har vist seg å være en av de mest konsistente suksessene.

Etter lanseringen for syv år siden, den 18. januar 2019, har skytespillet i gjennomsnitt solgt en million eksemplarer i året siden den gang. Og 2025 var ikke annerledes. Bandai Namco har nettopp bekreftet, to dager før sjuårsjubileet, at Ace Combat 7: Skies Unknown har passert syv millioner solgte enheter.

I tillegg til dette er det også bekreftet at serien som helhet nå har passert 21 millioner solgte enheter, noe som betyr at Ace Combat 7 har stått for en tredjedel av det totale antallet solgte eksemplarer. Med Ace Combat 8 nesten her, blir spørsmålet nå om Ace Combat 7s årlige rekord vil opprettholdes i 2026.