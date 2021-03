Ace Ventura 3 er offisielt på vei

Du ser på Annonser

Selv om Jim Carrey som detektiv Ace Ventura har mange fans, og ble en slags kulthit i årene etter lansering, er det neppe den filmserien som flest higer etter å se vende tilbake. Men sånn blir det faktisk, for Ace Ventura 3 er offisielt under utvikling.

I et intervju med Park Circus sier produksjonsselskapet Morgan Creek at det er de som tar seg av prosjektet, og de har tidligere stått for Sonic the Hedgehog. Den delen har i ettertid blitt fjernet, men i utgangspunktet stod dette:

"We're pretty excited about our franchise developments with Exorcist and the Ace Ventura franchise - it's noticeable from the 3 million fans chatting on the official Facebook page for Ace Ventura that audiences are clamouring for a 3rd installment. During COVID, audiences have been in love and are thrilled to have beloved characters brought back with new stories. Ace Ventura will see a new day at Amazon as a major motion-picture/theatrical with the Sonic the Hedgehog writers."

Vi går sterkt ut i fra at Carrey også vender tilbake.