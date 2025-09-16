Acer avslører ny Swift Air 16 som veier under en kilo

HQ

Det ligger nesten i navnet. En bærbar PC skal være enkel å flytte rundt på, men til tross for dette finner du fortsatt ganske mange bærbare PC-er som enten er veldig tunge eller raskt faller fra hverandre hvis du bruker dem intensivt på skolen, jobb eller i andre sammenhenger.

Acer Swift Air 16, som ble presentert forrige uke på IFA 2025 i Berlin, er en moderne, stilig og ikke minst kraftig bærbar PC som faktisk lever opp til navnet sitt. Til tross for en lav vekt på under 1 kilogram kommer Swift Air 16 med alle funksjonene du trenger for å være produktiv på farten.

Først og fremst er maskinen utstyrt med den nyeste generasjonen AMD Ryzen AI 300-serieprosessorer, som er designet for å finne den rette balansen mellom ytelse, vekt og strømforbruk. For å hjelpe med dette er det inkludert smarte AI-optimaliseringsfunksjoner som sikrer rask ytelse uten å tappe alt batteriet.

Faktisk lover Acer opptil 13 timers batterilevetid, selv om det selvfølgelig avhenger av hva du gjør med maskinen. Og det finnes virkelig mange alternativer for Acer Swift Air 16, egnet for både jobb, lett spilling og underholdning.

Dette skyldes ikke minst datamaskinens skjerm - eller rettere sagt skjermene, for som forbruker kan du faktisk velge mellom to versjoner av Acer Swift Air 16, hver med sin egen skjerm. Du kan enten få en 16" WQXGA+ AMOLED-skjerm med 120 Hz - perfekt for spill, for eksempel - eller en 16" WUXGA IPS-skjerm med 60 Hz, som egner seg godt til filmer eller grafisk arbeid (denne skjermen øker imidlertid vekten til «hele» 1,1 kg).

Begge versjonene leveres med et innebygd 2MP FHD IR-kamera med mulighet for å dekke det til og en innebygd mikrofon, slik at du alltid enkelt kan foreta videosamtaler med kolleger, venner eller familie.

Acer Swift Air 16 støtter Copilot+, som bruker Microsofts AI-funksjoner for å forbedre opplevelsen i Windows 11, men du kan selvfølgelig også se bort fra disse hvis du foretrekker å betjene PC-en din på den «gammeldagse» måten.

Acer Swift Air 16 blir tilgjengelig i Norge i november.