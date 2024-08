Acer Chromebook 314: Den Perfekte Back-to-School PC

Acers Chromebook 314 gir deg en superkompakt, skybasert, ultrabærbar datamaskin for både jobb og skole uten å gå på kompromiss med det grunnleggende.

Den har ultrarask NVMe-lagring, energieffektivt minne og en ekstremt rask -men strømbesparende - hjerne i form av et MediaTek-brikkesett som til og med inkluderer en dedikert GPU takket være de moderne underverkene til ARM Cortex-prosessorer.

Skjermen er et 14" full HD-panel som kompletterer stereohøyttalerne og webkameraet. Du får også Bluetooth, WIFI 6, tre USB-porter - en med USB-C-strømforsyning - og til og med en microSD-kortleser.

Det finnes flere versjoner avhengig av hvor mye lagringsplass du ønsker. Selv en oppdateringsfrekvens på 144Hz støttes på noen modeller.

Uansett hva du velger, er det alltid et bakgrunnsbelyst tastatur og kontakt tilgjengelig når du begynner å utnytte potensialet til skybasert databehandling via Acer Chromebook. Hvis du vil se det med egne øyne, pakker vi den faktisk ut i videoen under.