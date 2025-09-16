Acer Connect T36 Wi-Fi 7 Dual-Band Mesh Router

HQ

Hvis det er én ting som er essensielt for det moderne liv, så er det en solid Wi-Fi-tilkobling i alle rom - og helst også utendørs, hvis det er et alternativ. Derfor har Acer lansert T36-systemet på IFA, som er minimalistisk og moderne i design. Det er rettet mot hjemmet og små kontorer, da det er fullt skalerbart.

Systemet er et dual-band mesh-nettverk med en firekjerners ARM-basert arkitektur som støtter Wi-Fi 7 med hastigheter opptil 3600 Mbps. Det muliggjør strømming, hjemmeautomatisering og spilling med lav latens - samtidig.

For å forbedre forbindelsen i hele hjemmet og øke dekningen er det automatisk nodebytte. Det helmodulære systemet tillater også enkel utvidelse etter hvert som behovet øker - eller ved flytting til et større hjem. Siden enhetene er kompakte og diskrete er de enkle å plassere.

Oppsettet gjøres brukervennlig via Acers Connect-app. Med tre Ethernet-porter er det også mange muligheter for å koble de viktigste enhetene direkte til nærmeste Wi-Fi-node.