Acer har stappet en faktisk laptop-CPU i en håndholdt enhet med sin Nitro Blaze 7 Den offisielle prisinformasjonen for produktet er ennå ikke avslørt, men håpet er at den vil ligge under 800 dollar.

HQ Sammen med mange andre ønsker Acer å skape en tilstedeværelse i markedet for håndholdt PC-spilling, og introduserte nylig Nitro Blaze 7. Til tross for den merkelige navngivningen, kommer den med noen oppsiktsvekkende spesifikasjoner, spesielt bruken av 8-kjerners AMD Ryzen 7 8840HS, en CPU laget for bærbare datamaskiner, mens grafikken håndteres av en AMD 780M som er integrert i CPU-en. Du kan få opptil 2 TB lagringsplass, og 16 GB 7500 MHz LPDDR5X-minne ser ut til å være standard på alle versjoner. I tillegg byr den på to USB-C-porter, et MicroSD-spor og en hodetelefonkontakt. Batteriet er vurdert til 50Whr. Samtidig som du drar full nytte av moderne AMD-oppskalering, vil du spille på en 7" HD, 500 nits, 144Hz IPS-berøringsskjerm, med alle interaksjoner som foregår via Acer Gamer Space-appen som fungerer som grensesnitt på toppen av Windows 11. Nitro Blaze 7 leveres med faktiske kontrollere med D-pad-inngang, skulderknapper og Hall Effect-utløsere, noe som forhåpentligvis gir deg optimal kontroll og ergonomi som muliggjør lange spilløkter uten å anstrenge hendene. Den veier 670 g, har Wi-Fi 6E og Bluetooth 5.3. Det er foreløpig ingen offisiell pris ennå, men de fleste analytikere håper på en prislapp på under 800 dollar.