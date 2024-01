Acer introduserer nye AMD-grafikkort

HQ

Predator BiFrost- og Nitro-grafikkortene kommer nå i variantene RX 7800XT og 7700XT. Det betyr opptil 16 GB minne og neste generasjons teknologi.

Predator BiFrost AMD Radeon RX 7800XT-grafikkortet er utstyrt med 60 AMD RDNA 3-regneenheter og Predator FrostBlade 3.0-vifter, og gir ytelse i 1440p- og 4K-spill. Acer Nitro AMD Radeon RX 7800XT OC-grafikkortet leveres med 16 GB GDDR6-minne og opptil 624 Gbps minnebåndbredde, mens Acer Nitro AMD Radeon RX 7700XT OC-grafikkortet har 12 GB GDDR6-minne og opptil 432 Gbps minnebåndbredde.

Enten det dreier seg om avansert AI-teknologi eller ray-tracing-akseleratorer for å muliggjøre flytende oppløsning og høy oppdateringsfrekvens i de mest konkurransedyktige titlene, eller det dreier seg om gaming eller profesjonelle og hobbyspillere som også kan redigere, visualisere og skape uten begrensninger med støtte for akselererte renderingsprogrammer, vil dette kortet gjøre det. I tillegg inkluderer de nye grafikkortene AMDs nye encode/decode-mediemotor som gir et mer dynamisk fargespekter og forbedringer ved avspilling eller strømming, og støtter DirectX 12 Ultimate API for oppslukende og naturtro grafikk.