Acer lanserer 3D-laptop

Acer har presentert en rekke laptoper og skjermer, blant annet nye Predator- og Nitro-skjermer med lav responstid og høy oppdateringsfrekvens samt den nye laptopen Predator Triton 300 SE med OLED-skjerm.

Men det mest interessante er helt klart den nye Predator Helios 300 SpatialLabs Edition som tillater 3D uten briller.

"We're excited to add a new dimension to gaming with the Predator Helios 300 SpatialLabs Edition, enabling industry-leading glasses-free stereoscopic 3D gaming. By integrating our SpatialLabs technology with our Predator gaming laptops, we hope to create a new category of immersive gaming experiences", sier Jerry Kao fra Acer.

I kombinasjon med TrueGame-programvaren innebærer dette stereoskopiske 3D-spill uten hjelpemiddel, hvilket ifølge Acer burde gi et nytt nivå av oppslukende spillopplevelse.

Vi har listen over kompatible spill, som du finner her - er dine favoritter blant dem?

Resten av maskinene er også ganske så robust, 12. generasjons i9 CPU, RTX 3080 GPU, 32 GB DDR5-4800 RAM og PCIe 4.0 NVMe i RAID 0-konfigurasjon. Naturligvis har den også WIFI 6E, HDMI 2.1, Thunderbolt 4.0 og kraftfull kjøling. Den kommer til Europa i høst med en veiledende pris på 3300 euro.