Acer lanserer en rekke nye bærbare gamingprodukter

Acer har som forventet oppdatert deres bærbare såvels om stasjonære PCer, skjermer og tilbehør.

For de bærbare er det oppdatering med RTX30-grafikkort fra Nvidia og Intels 11. generasjons CPUer.

Triton 500 SE har, tross sitt strømlinjeformede design og under 2cm i høyden, fått både 240Hz display samt nytt design, og det blir lovet opptil 12 timers batteritid. Det er også en Special Edition med i9 CPU, RTX3080 og opptil 64GB DDR4 3200 Mhz og opptil 4TB NvMe PCIe 4.0 drev. Det er et nytt Aeroblade-viftedesign, og Acers eget Vortex Flow-kjølesystem.

Skjermen er det flere muligheter for: en WQXA 165Hz LCD-modell, 165Hz WQXA MiniLED 1250 Nits eller 250Hz WQXA IPS PolarBlack 3ms-display med 100% DCIP3 fargedekning. Det er ikke bare mange USB-porter, men også to Thunderbolt 4 USB-C-porter.

Helios 500 kommer med 360Hz 3ms FHD, eller 17,3" 4k 120Hz Mini LED-skjerm og HDR1000 og har samme CPU- og GPU-muligheter som Tritin. Lagringskapasiteten utgjøres av NVMe SSD i Raid 0, og en SATA-harddisk, så det er masser av plass. Begge panelene kommer fra AUO. Det er ny kjøleteknologi i form av Acers kalde PowerGem, som distribuerer varmen, og samme AeroBlade-teknologi som i Tritin. Det er mulighet for å tilpasse RGB på enkelttast-basis, og det er MagTek-mekaniske kontakter under WASD-tastene. Det er både HDMI 2.1 og mini-DP 1.4-port, og igjen to USB-C Thunderbolt 4.

Internettdelen håndteres av Killer, og enkelte modeller har mulighet for å få Killers nye DoubleShot Pro 5% som kombinerer Wifi, Ethernet og 5G-forbindelse.

"With Acer's innovation powered by the 11th Gen Intel® Core™ H-series processors, they push the limits on laptop performance for amazing gaming experiences. Supporting frequencies up to 5 GHz, new PCIe Gen 4 for the fastest graphics and storage access, and incredibly fast connectivity based on the latest Wi-Fi 6 and Thunderbolt 4 technologies, Acer has created a stunning platform for gamers," uttaler Kim Algstam, GM & Director, Enthusiast Laptop Innovation Team, Intel.