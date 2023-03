Acer og Intel slår seg sammen for Predator BiFrost Intel Arc A770 OC GPU

HQ

Intel er fortsatt ny på grafikkortområdet, sammenlignet med slike som AMD og Nvidia, men det har ikke stoppet teknologititanen fra å produsere noen interessante GPUer. For dette formål er en av de nyeste Predator BiFrost Intel Arc A770 OC, som er opprettet i samarbeid med Acer og bruker Predator kjølesuite for å forbedre Intel Arc-ytelsen.

Ved å bruke Xe-kjerner og XeSS Super Sampling-teknikker for å tilby grafikk av høy kvalitet, styrkes denne GPU-en med 5th Gen AeroBlade 3D og en FrostBlade 2.0-vifte, sammen med et dampkammer, og for å se hvordan alt dette former seg i praksis, har vi gjort GPU-en til fokus for vår siste episode av Quick Look .

Du finner videoen under, der vår egen Magnus snakker litt om hva som gjør GPU-en unik og hvordan den fungerer i praksis.