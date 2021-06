Acer oppdaterer deres stasjonære Orion- og Nitro-serier

Du ser på Annonser

Acer har nå gått over til både AMD og 11. generasjons CPUer, og vil nå med den nye Nitro 50 også gå etter de som krever en PC som også kan brukes til kreativt arbeid.

Predator Orion 3000-serien kommer med en oppdatering i form av de nyeste Intel CPUene eller AMDs Ryzen 5000-serie. Det bys på PCIe 4-0-drev opptil 2TB, opptil 6TB SATA, RTX 30-serie grafikkort opptil RTX3070 samt 64GB DDR4 RAM. Den er utstyrt med spesialdesignede 9mm FrostBlade-vifter samt RGB-ledlys. Forbindelsen står Killer for med Wifi 6 og MuUMIMO.

Acer Nitro byr som sagt på både en 120-serie med AMD og en 620-serie med Intel, med henholdsvis Ryzen 5900 og i7 som største CPU-muligheter. Den kommer som standard med RTX3060TI-grafikkort. Det er igjen opptil 64GB DDR4 RAM, mulighet for to SATA og to NVMe PCIe 4.0-drev, Wifi 6 og endelig USB-C.

Som noe nytt kan man også få en utgave med innebygd trådløs Qi-lader, og det er også FrostBlade-kjøling samt røde LED-lys.