Acer presenterer den kommende Predator Helios 18P AI - et monster av en bærbar PC på IFA

På den nylig avsluttede IFA 2025-konferansen i Berlin avduket Acer en rekke nye produkter i toppklassen.

Kronjuvelen blant de nye produktene er utvilsomt den kommende Predator Helios 18P AI-bærbare PC-en. Ingenting er spart på her, og den kraftige PC-en kommer med opptil en Intel Core Ultra 9-prosessor, en NVIDIA GeForce RTX 5090 Laptop GPU og to sjettegenerasjons AeroBlade Metal-vifter for å holde beistet kjølig.

Men selv den beste ytelsen stuper raskt til bakken på en bærbar PC hvis skjermen ikke kan yte resten av maskinvaren full rettferdighet. Heldigvis er Helios 18P AI utstyrt med en 18" 16:10 Mini LED-skjerm med 4K og 120 Hz - perfekt for både spillere og seriøse innholdsskapere som jobber med bilder og video.

Som navnet antyder, vil Helios 18P AI også komme med en rekke smarte AI-funksjoner som ytterligere finjusterer den allerede høye ytelsen. Viktigst i denne sammenhengen er støtte for Nvidias splitter nye DLSS 4, som forbedrer bildekvalitet og bildefrekvens gjennom avansert mønstergjenkjenning.

Alt dette har selvfølgelig sin pris, men nøyaktig hva den blir og når Helios 18P AI vil være tilgjengelig er ikke kjent ennå.

Vi kan imidlertid bekrefte at maskinen faktisk eksisterer da vi så den på IFA i Berlin, hvor vi tok følgende bilde.