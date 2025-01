Acer utvider elsparkesykkel-serien med tre nye modeller

HQ

Mens de fleste av Acers kunngjøringer på CES i år har dreid seg om bærbare datamaskiner og håndholdte spill-PC-systemer, har teknologigiganten også løftet på sløret for en trio av nye elsparkesykler.

To av disse er mer tradisjonelle elsparkesykler som er kjent som Series 4 Select og Series 5 Select, med disse som tar sikte på å kombinere kraft og bærbarhet til en rimelig prislapp. Begge er svært like modeller som har som mål å kjøre med en maksimal hastighet på rundt 20-25 km/t, har en maksimal vektbelastning på 120 kg, en sammenleggbar design og 10" slangeløse dekk. Hovedforskjellen er at Series 4 Select bare har en 400 W bakmotor som kan levere en rekkevidde på 45 km og en ladetid på fem timer, mens Series 5 Select i stedet har en 500 W motor som kan kjøre i 60 km i stedet.

Den andre modellen er den med stil og stil, ettersom Acers spillmerke Predator har fått tak i e-scooterformelen. Denne modellen, kjent som Predator ES Storm, er også sammenleggbar og har en 500W-motor og et 42V/16Ah Li-ion-batteri som kan levere en rekkevidde på 60 km. Også den veier rundt 20 kg, har en maks. belastning på 120 kg og slangeløse dekk, men det som skiller den fra de andre, er detaljene. Denne varianten bruker Kinetic Energy Recovery System (KERS) for å konvertere bremseenergi til strøm og forlenge batteriets levetid, og også for å redusere slitasjen på de mekaniske bremsene. Predator -varianten kommer også med signallys på styret og forgaffelfjæring.

Alle tre modellene er IPX5-vannbeskyttet og er også bygget for å redusere karbonutslippene. Når det gjelder prisene, kan du se det nedenfor, med alle tre modellene som har til hensikt å debutere i 1. kvartal.

Dette er en annonse: