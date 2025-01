Acers bærbare Predator Helios-maskiner får AI-oppgradering

HQ

For å bygge videre på sine mange CES-kunngjøringer i år, har Acer avslørt at deres flaggskip innen bærbare spill-PC-er, Predator Helios, snart vil bli forbedret med en ny modell som tilbyr mange AI-forbedringer.

Den er kjent som Predator Helios AI og kommer i en 16" og en 18" variant. Modellene er alle drevet av en Intel Core Ultra 9 275HX prosessor og Nvidia GeForce RTX 50 Series GPUer som baner vei for DLSS 4-støtte, pluss opptil 64 GB minne og 4TB of PCIe Gen 5 lagring. De leveres også med 6th Gen AeroBlade metallvifter for å øke luftstrømmen med 20 % og forbedre kjølingen, og MagKey 4.0 mekaniske brytere for en taktil følelse. Når det gjelder skjerm, vil 18"-modellen bruke et 4K MiniLED WXQGA-panel som klokker 120 Hz og har opptil 1000 nits lysstyrke og dual-mode-kapasitet som gjør det mulig å bytte til FHD-oppløsning ved 240 Hz. 16"-varianten vil bruke et WXQGA OLED-panel med en oppløsning på 2560x1600 som når så høyt som 240 Hz.

På samme måte løftet Acer også teppet for Predator Helios Neo 16S AI, som er en enhet som har mange kjente, men mindre kraftige elementer, om enn i et tynnere chassis.

For disse tre gadgetene er utgivelsesdato og priser som følger :





Predator Helios 16 AI - $2 299,99/€2 799 med planlagt lansering i juni



Predator Helios 18 AI - 2 999,99 dollar/3 699 euro med planlagt lansering i april



Predator Helios Neo 16S AI - 1 699,99 dollar/2 399 euro og lanseres i mai



Acer presenterte også sin nyeste Predator -skjerm for verden, som er et 5K-kraftverk kjent som Predator XB323QX. Den har et 31,5" panel som er 5K-klassifisert med en oppdateringsfrekvens på 144 Hz, 0,5 ms responstid, har muligheten til å bytte til en WQHD-oppløsning på 2560x1440 med 288 Hz, og alt med 95 % DCI-P3 og 99 % sRGB-fargeskala. Den er utstyrt med to DisplayPort 1.4-porter og to HDMI 2.1-porter. Ingen informasjon om skjermens lanseringsdato eller pris er bekreftet.