Acers nye Predator Helios 18 jakter på byttet i markedet for bærbare spill-PC-er

Bærbare spill-PC-er går ofte for mindre blinkende farger og sterke lys nå for tiden. Det virker som om det hører 2010-tallet til å påpeke at en bærbar PC først og fremst er for gamere, for det er nesten som å utlevere seg selv i offentligheten når man tar frem en av disse slemmingene.

Med Predator Helios 18 har Acer imidlertid tatt et skritt tilbake i tid. Den bærbare PC-en skriker ikke gaming, men det ytre har mange praktiske funksjoner for gamere, for eksempel muligheten til å ta ut baksiden av den bærbare PC-en for å få bedre avtrekk.

Den har også et nytt og fiffig design og mye annet å by på, så hvis du vil vite alt vi har å si om den, kan du ta en titt her: