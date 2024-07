Acers nyeste Vero-projektor har en egen fotballmodus

HQ

Det begynner å haste i Euro 2024-turneringen, ettersom bare åtte lag gjenstår, hvorav to blir eliminert i dag og ytterligere to i morgen. Hvis du har fulgt med på turneringen og er på utkikk etter en ledsager som kan hjelpe deg med å se de siste kampene, har vi kanskje det perfekte alternativet.

Denne enheten, kjent som Acer Vero HL6810ATV, er en 4K UHD-aktivert projektor som bruker et 4000 lumen laser/LED-hybridbelysningssystem for å levere skarpe bilder, og leveres til og med med en dedikert Football Mode som "forbedrer fargene for å vise all handlingen tydelig."

Hvis du vil lære mer om projektoren, kan du sjekke ut den nyeste episoden av Quick Look nedenfor, der vår egen Magnus deler massevis av fakta og tanker om dingsen.