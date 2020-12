Actioneventyret Olija kommer i januar neste år

Du ser på Annonser

Olija er et actioneventyr utviklet av det Kyoto-baserte studioet Skeleton Crew Studio, og det ble vist frem første gang under en Devolver Direct-stream i juli. Det forteller historien om Faraday, som kommer over en skipsulykke og blir fanget i et mystisk land.

Det skulle egentlig komme ut i 2020, men nå kan Skeleton Crew Studio og utgiverne fra Devolver Digital fortelle at Olija i stedet kommer 28. januar 2021 til PlayStation 4, Xbox One, Switch og PC (Steam).

Du kan lese mer om Olija på spillets hjemmeside. Og det er også en gratis demo på Steam.