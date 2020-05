Actionspillet Huntdown kommer neste uke

Er du klar for litt kaos? Hvis du planlegger å skaffe deg Easy Trigger Games' arkade-aktige action-plattformer Huntdown, håper vi at du er det. Utvikleren og utgiveren Coffee Stain Studios annonserte at spillet er klart for lansering den 12. mai, altså neste uke, på PC, PlayStation 4, Switch og Xbox One. Det kan forhåndsbestilles på PC (eksklusivt på Epic Games Store), Switch og Xbox One akkurat nå.

Huntdown tilbyr lokal co-op for to spllere, tre spillbare karakterer (Anna Conda, John Sawyer and Mow Man), og 20 retro-futuristiske brett, masser av våpen og mange fiender å knerte. Ta en titt på den ferske traileren nedenfor.