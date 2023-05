Activision Blizzard bekrefter at fusjonen med Microsoft er "konkurransefremmende".

HQ

Activision Blizzard har publisert sin finansielle rapport for 1. kvartal 2023, der den delte massevis av informasjon om hvordan spillene presterer. Men rapporten fungerte også nok en gang som en mulighet for det enorme spillselskapet til å bekrefte sin holdning til fusjonen mellom Microsoft og Activision Blizzard, som sjokkerende nok ble blokkert av Storbritannias Competition and Markets Authority forrige uke.

I rapporten uttalte Activision Blizzard: "Activision Blizzard mener at CMAs avgjørelse er uforholdsmessig, irrasjonell og uforenlig med bevisene. Microsoft har kunngjort sin beslutning om å anke CMAs avgjørelse, og Activision Blizzard har til hensikt å fullt ut støtte Microsofts innsats i denne anken. Activision Blizzard mener fortsatt at avtalen er konkurransefremmende, vil gi Activision Blizzard-innhold til flere spillere og vil føre til betydelige fordeler for forbrukere og utviklere i Storbritannia og globalt."

Vi venter fortsatt på offisielle avgjørelser fra USA og EUs handelsorganer med hensyn til fusjonen til 68,7 milliarder dollar. Mens vi venter på de endelige rapportene, hva er din holdning til avtalen? Tror du dette er en "konkurransefremmende" avtale for spillindustrien?